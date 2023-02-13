Українські дзюдоїсти здобули п'ять медалей на відкритому Кубку Європи, який відбувся у болгарській Софії.
Чемпіонами стали Марія Буйок (до 48 кг) та Микита Голобородько (до 66 кг).
Віцечемпіонами: Ганна Казакова (до 78 кг) та Євгеній Балевський (понад 100 кг).
Бронзову нагороду виборола Наталія Чистякова (до 70 кг).
⚡️🥋П’ять нагород вибороли українські дзюдоїсти на відкритому Кубку Європи у Софії🏆🇧🇬.— НОК України (@OlympicUA) February 13, 2023
🥇Марія Буйок (до 48 кг)
🥇Микита Голобородько (до 66 кг)
🥈Анна Казакова (до 78 кг)
🥈Євгеній Балєвський (понад 100 кг)
🥉Наталія Чистякова (до 70 кг)
📷 ФДУ / EJU#StandWithUkraine pic.twitter.com/n9wSkAk9DQ