Українські дзюдоїсти здобули п'ять медалей на відкритому Кубку Європи, який відбувся у болгарській Софії.

Чемпіонами стали Марія Буйок (до 48 кг) та Микита Голобородько (до 66 кг).

Віцечемпіонами: Ганна Казакова (до 78 кг) та Євгеній Балевський (понад 100 кг).

Бронзову нагороду виборола Наталія Чистякова (до 70 кг).