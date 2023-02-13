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Збірна України здобула два "золота" на Кубку Європи з дзюдо

Загалом в активі української команди п'ять нагород.

Збірна України здобула два "золота" на Кубку Європи з дзюдо
Фото: ФДУ

Українські дзюдоїсти здобули п'ять медалей на відкритому Кубку Європи, який відбувся у болгарській Софії.

Чемпіонами стали Марія Буйок (до 48 кг) та Микита Голобородько (до 66 кг).

Віцечемпіонами: Ганна Казакова (до 78 кг) та Євгеній Балевський (понад 100 кг).

Бронзову нагороду виборола Наталія Чистякова (до 70 кг).

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