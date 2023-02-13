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Визначився суперник "Руха" у 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Львів'яни побореться за вихід до чвертьфіналу з "Міланом".

Визначився суперник "Руха" у 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
"Рух" (U-19)
Фото: ФК "Рух"

Львівський "Рух" (U-19) дізналався суперника з 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Ним став "Мілан".

Зазначимо, що матчі цієї стадії відбудуться 28 лютого - 1 березня. Усі подальші стадії турніру складатимуться з однієї гри.

Нагадаємо, на попередній стадії фіналу українська команда вибила із турніру земляків "Мілана" – "Інтер".

Результати жеребкування:

  • "Мілан" – "Рух"
  • "Барселона" - АЗ
  • "Ліверпуль" - "Порту"
  • "Атлетіко" – "Генк"
  • "Боруссія" Д – ПСЖ
  • "Хайдук" - "Манчестер Сіті"
  • "Спортинг" – "Аякс"
  • "Реал" – "Зальцбург".
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