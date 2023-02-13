Визначився суперник "Руха" у 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Львівський "Рух" (U-19) дізналався суперника з 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
Ним став "Мілан".
Зазначимо, що матчі цієї стадії відбудуться 28 лютого - 1 березня. Усі подальші стадії турніру складатимуться з однієї гри.
Нагадаємо, на попередній стадії фіналу українська команда вибила із турніру земляків "Мілана" – "Інтер".
Результати жеребкування:
- "Мілан" – "Рух"
- "Барселона" - АЗ
- "Ліверпуль" - "Порту"
- "Атлетіко" – "Генк"
- "Боруссія" Д – ПСЖ
- "Хайдук" - "Манчестер Сіті"
- "Спортинг" – "Аякс"
- "Реал" – "Зальцбург".