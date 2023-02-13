Визначився суперник "Руха" у 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Львів'яни побореться за вихід до чвертьфіналу з "Міланом".

Львівський "Рух" (U-19) дізналався суперника з 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Ним став "Мілан".

Зазначимо, що матчі цієї стадії відбудуться 28 лютого - 1 березня. Усі подальші стадії турніру складатимуться з однієї гри.

Нагадаємо, на попередній стадії фіналу українська команда вибила із турніру земляків "Мілана" – "Інтер". Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

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