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Міжнародний союз велосипедистів спростував інформацію української федерації про припинення підтримки України

В UCI заявили "про постійну підтримку української велосипедної спільноти".

Міжнародний союз велосипедистів спростував інформацію української федерації про припинення підтримки України
Фото: UCI

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дав свою відповідь на заяву Федерації велоспорту України щодо "заморозки підтримки українських спортсменів за програмою Солідарності".

"Міжнародний союз велосипедистів знову заявляє про свою постійну підтримку української велосипедної спільноти.

У березні 2022 року UCI разом із Європейським союзом велосипедистів (Union Européenne de Cyclisme - UEC) вирішили запропонувати свою підтримку українській велоспільноті, зокрема, зобов’язавшись приймати українських спортсменів у Всесвітньому велосипедному центрі (WCC) UCI, освітньому та тренувальному центрі розташованому в Егле, Швейцарія.

У цьому контексті UCI надав технічну та матеріальну підтримку Федерації велоспорту України (UCF), щоб її гонщики могли продовжувати тренування та брати участь у міжнародних змаганнях, а також, зрештою, представляти Україну на майбутніх Олімпійських іграх", - йдеться у заяві UCI.

"Для цього було зроблено внесок у розмірі 600 000 швейцарських франків, завдяки чому UCI стала першою міжнародною федерацією (IF) у світі, яка підтримала українських спортсменів.

Прагнучи вирішити проблеми управління в Федерації велоспорту України, UCI запросив зацікавлені сторони об’єднатися та знайти дієве рішення, яке дозволить продовжити фінансову підтримку через Програму солідарності UCI.

UCI втрутився з метою сприяння єдності, наголошуючи на необхідності для України говорити одним голосом у поточному контексті.

UCI підтверджує, що пан Андрій Гривко визнається організацією президентом Федерації велоспорту України, відповідно до положень UCI та статуту Федерації велоспорту України", - наголошено у офіційному листі.

Нагадаємо, декілька днів тому на офіційній сторінці ФВУ в Facebook була зроблена заява, в якої говориться, що з боку UCI починається заморозка підтримки українських спортсменів за програмою солідарність, що може призвести до втрати 60-80 молодих спортсменів та деяких тренерів.

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