Президент МОК закликав Україну не бойкотувати Олімпіаду-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах написав листа голові НОК України Вадиму Гутцайту, в якому закликав не бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі через можливий допуск до неї російських та білоруських спортсменів:
"Участь нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі ще навіть не обговорювалася конкретно.
Тому ваш лист до колег з НОК, до міжнародних федерацій, членів МОК та майбутніх господарів Олімпійських ігор, які тиснуть на них, намагаючись публічно вплинути на прийняття ними рішень, були сприйняті переважною більшістю, щонайменше, надзвичайно сумно. НОК несе відповідальність за дотримання олімпійської хартії", - цитує листа Баха sport.ua. Нагадаємо, Бах .поскаржився на тиск України на міжнародні федерації