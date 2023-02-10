Президент МОК закликав Україну не бойкотувати Олімпіаду-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах написав листа голові НОК України Вадиму Гутцайту, в якому закликав не бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі через можливий допуск до неї російських та білоруських спортсменів:

"Участь нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі ще навіть не обговорювалася конкретно.