Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
ГоловнаСпорт

Президент Міжнародного олімпійського комітету зустрівся з Гутцайтом та Бубкою

Томас Бах здійснив візит до нашої країни.

Президент Міжнародного олімпійського комітету зустрівся з Гутцайтом та Бубкою
Фото: facebook

Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах відвідав з візитом Україну.

Окрім зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, голова МОК зустрівся з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та головою Національного Олімпійського Комітету України Сергієм Бубкою.

"Разом з Томасом Бахом та Сергієм Бубкою відвідали одну із тренувальних баз, де готуються до стартів наші спортсмени, а також частково зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард", - написав Гутцайт у своєму Facebook-акаунті.

Гутцайт подякував президенту МОК за візит.

"Це важливий сигнал для всього спортивного руху. Ми дуже цінуємо допомогу МОК нашому спорту, а також підтримку українського народу у нашій боротьбі за перемогу", - зазначив український міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також