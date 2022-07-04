Президент Міжнародного олімпійського комітету зустрівся з Гутцайтом та Бубкою

Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах відвідав з візитом Україну.

Окрім зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, голова МОК зустрівся з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та головою Національного Олімпійського Комітету України Сергієм Бубкою.

"Разом з Томасом Бахом та Сергієм Бубкою відвідали одну із тренувальних баз, де готуються до стартів наші спортсмени, а також частково зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард", - написав Гутцайт у своєму Facebook-акаунті.

Гутцайт подякував президенту МОК за візит.

"Це важливий сигнал для всього спортивного руху. Ми дуже цінуємо допомогу МОК нашому спорту, а також підтримку українського народу у нашій боротьбі за перемогу", - зазначив український міністр.