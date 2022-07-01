При виході хокеїста на трибуну були чути протяжне буууу.

Цього тижня "Колорадо Евеланш" втретє у своїй історії виграв головний трофей НХЛ Кубок Стенлі.

Напередодні у Денвері клуб провів традиційний, у таких випадках, чемпіонський парад.

При цьому під час виходу гравців на подіум уболівальники "Евеланш" неоднозначно зустріли форварда Валерія Нічушкіна: частина фанатів аплодувала росіянину, інша частина зустріла гравця незадоволеним гулом та неприємним протяжним буууу.

І це незважаючи на те, що 27-річний Нічушкін минулого плей-оф набрав пристойні 15 (9+6) очок у 20 матчах, у тому числі 6 (4+2) очок у фінальній серії.

Представлення гравців – 3:23:20. Вихід Нічушкіна - 3:25:00.

Нагадаємо, НХЛ цього сезону заборонила хокеїстам привозити Кубок Стенлі до Росії та Білорусі.