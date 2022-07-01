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Фани "Колорадо Евеланш" невдоволено зустріли росіянина Нічушкіна на чемпіонському параді

При виході хокеїста на трибуну були чути протяжне буууу.

Фани "Колорадо Евеланш" невдоволено зустріли росіянина Нічушкіна на чемпіонському параді
Валерій Нічушкін
Фото: скрин-шот

Цього тижня "Колорадо Евеланш" втретє у своїй історії виграв головний трофей НХЛ Кубок Стенлі.

Напередодні у Денвері клуб провів традиційний, у таких випадках, чемпіонський парад.

При цьому під час виходу гравців на подіум уболівальники "Евеланш" неоднозначно зустріли форварда Валерія Нічушкіна: частина фанатів аплодувала росіянину, інша частина зустріла гравця незадоволеним гулом та неприємним протяжним буууу.

І це незважаючи на те, що 27-річний Нічушкін минулого плей-оф набрав пристойні 15 (9+6) очок у 20 матчах, у тому числі 6 (4+2) очок у фінальній серії.

Представлення гравців – 3:23:20. Вихід Нічушкіна - 3:25:00.
Нагадаємо, НХЛ цього сезону заборонила хокеїстам привозити Кубок Стенлі до Росії та Білорусі.

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