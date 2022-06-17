Фінальна серія Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі розпочалася з перемоги в овертаймі "Колорадо Евеланш" над "Тампою-Бей Лайтнінг" - 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0).

Примітно, що перед фінальною серією гравцям обох команд пояснили, що Кубок не можна буде взяти із собою до Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба НХЛ.

Існує традиція, що кожен гравець команди, яка виграла Кубок Стенлі, може привезти трофей до своєї рідної країни, і протягом літа хокеїсти подорожують із кубком.

Цього разу подорож кубка Росію не торкнеться, незважаючи на те, що і в "Колорадо", і в "Тампа-Бей" є російські хокеїсти.