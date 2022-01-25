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Овечкін у матчі НХЛ потужним кидком зламав маску голкіперу

Робіну Ленеру довелося продовжити поєдинок в іншому шоломі.

Овечкін у матчі НХЛ потужним кидком зламав маску голкіперу
Олександр Овечкін
Фото: EPA/UPG

У черговому матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон Кепіталз" мінімально поступився "Вегасу Голден Найтсу" – 0:1.

Зберегти ворота "сухими" команді з Невади допоміг голкіпер Робін Ленер. Причому ризикуючи власним здоров'ям та ціною власного шолома.

У середині другого періоду, коли "Вашингтон" мав майже дві хвилини на гру "5 на 3", капітан столичної команди Олександр Овечкін зробив свій фірмовий кидок з "офісу".

Шайба влучила в маску шведському воротареві. Після цього епізоду Ленеру довелося продовжити поєдинок в іншому шоломі.

"Це був надпотужний постріл у голову. Він зламав мою маску, залишивши на ній вм'ятину. Було страшно. Напевно, це найсильніший кидок у голову, який мені колись прилітав", - заявив Робін репортерам після гри.

Григорій МухінГригорій Мухін
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