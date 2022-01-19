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44-річний хокеїст "Нью-Йорк Айлендерс" побив суперника, який жорстко зустрів його одноклубника

Здено Хара перебуває у приголомшливій боксерській формі.

44-річний хокеїст "Нью-Йорк Айлендерс" побив суперника, який жорстко зустрів його одноклубника
Фото: скриншот

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" - "Філадельфія Флаєрз" (4:3 Б) відбувся спонтанний боксерський поєдинок між 44-річним захисником "Айлендерс" Зденом Харою та форвардом "Філадельфії" Заком Маківеном.

Зазначимо, що епізод виник через те, що Зак жорстко атакував біля борта одноклубника Здена Скотта Мейфілда.

Відплата не забарилася: Хара спокійно, як упевнений майстер рукопашного бою, вгамував Маківена кількома потужними аперкотами.

Додамо, що обидва хокеїсти відбулися 5-хвилинним вилученням.

Григорій МухінГригорій Мухін
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