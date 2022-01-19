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Павелко розкритикував керівництво "Дженоа" за звільнення Шевченка

Президент УАФ назвав це не зовсім правильним рішенням.

Павелко розкритикував керівництво "Дженоа" за звільнення Шевченка
Андрій Шевченко і Андрій Павелко
Фото: ffu.ua

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував рішення керівництва генуезького "Дженоа" звільнити Андрія Шевченка з посади головного тренера команди.

"Не зовсім правильне рішення керівництва клубу. Як ми всі пам'ятаємо, щоб вибудувати в систему в команді, потрібен час і терпіння.

З 2016 по 2018 рік було багато критики на адресу Шевченка, коли він не досяг результату зі збірною, але крок за кроком почали з'являтися проблиски гарної гри, яку Україна показувала з 2019 до 2021 року", — заявив Павелко в інтерв'ю ТК "Футбол 1/2 /3".

Нагадаємо, Шевченко очолював "Дженоа" неповні три місяці. Під його керівництвом "грифони" здобули одну перемогу в 11 матчах, скотившись на передостаннє місце в турнірній таблиці Серії А.

До "Дженоа" Шевченко п'ять років працював зі збірною України. Він уперше в історії України вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020. Торішнього серпня тренер і УАФ не домовилися про продовження контракту.

Григорій МухінГригорій Мухін
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