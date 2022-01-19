Футболістка донецького "Шахтаря" Світлана Когут в інтерв'ю клубній пресслужбі відповіла на низку відвертих питань, зокрема, пов'язаних із фізіологією жінок.

Світлана зізналася, що питання, яке їй ставлять найчастіше - це як ви приймаєте м'яч на груди?

"Ну як, так само, як і чоловіки. Не можу сказати, що боляче", - відповіла футболістка.

Крім іншого, Світлана повідала про сімейне життя та головний футбольний ритуал.

"Футбол і сімейне життя? Круто, що все так поєднується. Чоловік – тренер, він завжди мене підтримує, а коли канікули – наводить мене у форму.

Коли кажуть, що спортсмени не мають часу на побутові справи, це точно не про мене. Спортсмени люблять порядок, вони - навпаки, кращі за всіма критеріями.

Головний футбольний обряд? Напевно, забути щось удома", - зізналася Когут.