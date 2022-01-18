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Левандовський відреагував на те, що Мессі не включив його до топ-3 гравців року

Поляк не засмутився через вибір Лео.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський прокоментував для Bayern & Germany той факт, що Ліонель Мессі не включив поляка до трійки кращих гравців світу в голосуванні FIFA The Best.

"Якщо згадати те, що він говорив після церемонії вручення "Золотого м'яча", це були приємні слова, приємно було почути їх від нього. Щодо його голосів, треба питати в нього. Це його рішення, я маю його поважати. Сердитись на нього мені не варто", - заявив Роберт.

Аргентинець назвав найкращим гравцем року свого одноклубника Неймара, друге місце Лео віддав також гравцеві "ПСЖ" Кіліану Мбаппе, а на третє поставив Каріма Бензема.

Поляк же включив у свій шортліст Жоржіньо з "Челсі", Мессі та Кріштіану Роналду.

Нагорода дісталася Левандовському.

Григорій МухінГригорій Мухін
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