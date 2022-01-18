Левандовський відреагував на те, що Мессі не включив його до топ-3 гравців року

Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський прокоментував для Bayern & Germany той факт, що Ліонель Мессі не включив поляка до трійки кращих гравців світу в голосуванні FIFA The Best.

"Якщо згадати те, що він говорив після церемонії вручення "Золотого м'яча", це були приємні слова, приємно було почути їх від нього. Щодо його голосів, треба питати в нього. Це його рішення, я маю його поважати. Сердитись на нього мені не варто", - заявив Роберт.

Lewandowski on Messi's vote: "When you see what he said at the Ballon d'Or, those were nice words and it was very nice of him. Regarding his vote, you have to ask him. It was his decision and I have to respect that. I don't have to be mad at him" pic.twitter.com/sIsPP4lRKH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 18, 2022

Аргентинець назвав найкращим гравцем року свого одноклубника Неймара, друге місце Лео віддав також гравцеві "ПСЖ" Кіліану Мбаппе, а на третє поставив Каріма Бензема.

Поляк же включив у свій шортліст Жоржіньо з "Челсі", Мессі та Кріштіану Роналду.

Нагорода дісталася Левандовському.