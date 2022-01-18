Українець за 16 хвилин став героєм поєдинку.

Фото: AC Spezia Віктор Коваленко

"Мілан" значно ускладнив собі боротьбу за "скудето", сенсаційно програвши в рамках 22-го туру Серії А скромній "Спеції" – 1:2.

Переможний гол забив на 90+6 хвилині Еммануель Ґ'ясі. Причому гольову передачу на ганця зробив українець Віктор Коваленко, який вийшов на заміну на 80-й хвилині.

Авторитетний портал WhoScored високо оцінив 16 хвилин українця на полі, виставивши йому за гру 7 балів, що є однією з найкращих оцінок у команді.

Найкращим гравцем зустрічі визнали форварда "россонері" Рафаеля Леау, який забив єдиний гол господарів та удостоївся 8,8 бала.