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"Мілан" у Серії А повторив клубний рекорд 67-річної давності

Rossoneri одноосібно очолили чемпіонат.

&quot;Мілан&quot;
Фото: EPA/UPG
"Мілан"
У стартовий день 10-го туру чемпіонату Італії відбулися три матчі. Зокрема, у Мілані однойменний клуб приймав середняка "Торіно" і здобув мінімальну перемогу – 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Олів'є Жиру.

Підопічні Стефано Піолі здобули вже 9-ту перемогу і принаймні до завтра, коли "Наполі" прийме "Болонью", одноосібно очолили Серію А.

Rossoneri за кількістю перемог на старті турніру повторили клубне досягнення, встановлене в сезоні-1954/55.

Тоді "Мілан" під керівництвом Бели Гуттманна розпочав сезон так само, завоювавши в підсумку чемпіонський титул.

Огляд матчу "Мілан" - "Торіно".

Григорій МухінГригорій Мухін
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