Фото: EPA/UPG "Мілан"

У стартовий день 10-го туру чемпіонату Італії відбулися три матчі. Зокрема, у Мілані однойменний клуб приймав середняка "Торіно" і здобув мінімальну перемогу – 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Олів'є Жиру.

Підопічні Стефано Піолі здобули вже 9-ту перемогу і принаймні до завтра, коли "Наполі" прийме "Болонью", одноосібно очолили Серію А.

Rossoneri за кількістю перемог на старті турніру повторили клубне досягнення, встановлене в сезоні-1954/55.

9 - Il Milan ha vinto nove delle prime 10 gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N). Dominante.#MilanTorino pic.twitter.com/VkVGUBG2pD — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2021

Тоді "Мілан" під керівництвом Бели Гуттманна розпочав сезон так само, завоювавши в підсумку чемпіонський титул.

Огляд матчу "Мілан" - "Торіно".