Уперше в історії НХЛ чотири команди перемогли в п'яти стартових матчах сезону

У ніч на 26 жовтня пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ.
За підсумками матчів чотири команди йдуть без поразок і мають 5 або більше перемог на старті сезону: "Едмонтон", "Сент-Луїс", "Кароліна" (5-0-0), а також "Флорида" (6-0-0).
Це перший сезон в історії НХЛ, в якому кожна з чотирьох команд розпочинає переможну серію з 5+ ігор.
Perfect: @FlaPanthers— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 26, 2021
Perfect: @EdmontonOilers
Perfect: @StLouisBlues
Perfect: @Canes
This is the first season in NHL history to see four teams each start with a winning streak of 5+ games. #NHLStats: https://t.co/a6cBuKhb38 pic.twitter.com/scnfmi0sqZ
У наступному турі "Едмонтон" зустрінеться з "Філадельфією", Флорида" - з "Бостоном". Тоді "Бостон" зустрінеться з "Кароліною", а "Сент-Луїс" – з "Колорадо".