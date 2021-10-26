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Уперше в історії НХЛ чотири команди перемогли в п'яти стартових матчах сезону

У наступних матчах "Бостон" може перервати серію відразу двох клубів.

Фото: твіттер Джеймса Міртла

У ніч на 26 жовтня пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ.

За підсумками матчів чотири команди йдуть без поразок і мають 5 або більше перемог на старті сезону: "Едмонтон", "Сент-Луїс", "Кароліна" (5-0-0), а також "Флорида" (6-0-0).

Це перший сезон в історії НХЛ, в якому кожна з чотирьох команд розпочинає переможну серію з 5+ ігор.

У наступному турі "Едмонтон" зустрінеться з "Філадельфією", Флорида" - з "Бостоном". Тоді "Бостон" зустрінеться з "Кароліною", а "Сент-Луїс" – з "Колорадо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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