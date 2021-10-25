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У Луніна з'явився шанс дебютувати за "Реал": Куртуа поскаржився на розтягнення колінних зв'язок

Якщо травма підтвердиться, то вже післязавтра українець дебютує за "бланкос".

У Луніна з'явився шанс дебютувати за "Реал": Куртуа поскаржився на розтягнення колінних зв'язок
Андрій Лунін
Фото: "Реал"

У минулому Ель Класико "Реал" виявився сильнішим за "Барселону" - 2:1.

Протягом зустрічі голкіпер "Реала" Тібо Куртуа поскаржився на розтягнення колінних зв'язок. І хоч бельгієць дограв матч, медичний штаб мадридського клубу вирішив сьогодні провести сканування, повідомляє Sport.es.

У разі підтвердження травми місце у воротах "Реала" в наступних матчах повинен зайняти українець Андрій Лунін, який у всіх офіційних поєдинках залишається на лаві запасних.

Наступний матч Ла Ліги "Реал" зіграє проти "Осасуни" вже післязавтра.

Якщо травма Куртуа виявиться серйозною, то це дозволить українцеві дебютувати і в Лізі чемпіонів.

Наступний поєдинок у цьому турнірі мадридці повинні провести 3 листопада проти "Шахтаря" вдома.

Григорій МухінГригорій Мухін
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