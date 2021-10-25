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"Ліверпуль" принизив "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" і прискорив відставку Сольск'яєра

"Червоні" забили "червоним дияволам" 5 голів.

Два португальці - Кріштіану Роналду і Бруну Фернандеш
Фото: EPA/UPG
Два португальці - Кріштіану Роналду і Бруну Фернандеш
У центральному матчі 9-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Ліверпуль" і поступився з непристойним рахунком 0:5.

Уже до 13-ї хвилини гості вели з перевагою у два голи. Повна безпорадність оборони господарів ще двічі проявилася в усій красі до перерви - 0:4.

Початок другої половини зустрічі став продовженням кінцівки першого тайму, тобто голом "Ліверпуля" - 0:5.

На цьому неприємності для команди Уле-Гуннара Сольск'яєра не закінчилися. На 65-й хвилині пряму червону картку отримав Поль Погба.

Такого приниження фани МЮ не прийняли, і вже до середини другої 45-хвилинки "Олд Траффорд" практично спорожнів.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" продовжив своє переслідування лідера чемпіонату "Челсі", відстаючи на очко.

Своєю чергою "МанЮнайтед" відкотився на 7-ме місце, поступаючись "пенсіонерам" уже на 8 очок.

Для "червоних дияволів" гонка за чемпіонство завершилася, щойно почавшись.

Григорій МухінГригорій Мухін
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