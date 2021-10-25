Фото: EPA/UPG Два португальці - Кріштіану Роналду і Бруну Фернандеш

Уже до 13-ї хвилини гості вели з перевагою у два голи. Повна безпорадність оборони господарів ще двічі проявилася в усій красі до перерви - 0:4.

Початок другої половини зустрічі став продовженням кінцівки першого тайму, тобто голом "Ліверпуля" - 0:5.

На цьому неприємності для команди Уле-Гуннара Сольск'яєра не закінчилися. На 65-й хвилині пряму червону картку отримав Поль Погба.

Такого приниження фани МЮ не прийняли, і вже до середини другої 45-хвилинки "Олд Траффорд" практично спорожнів.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" продовжив своє переслідування лідера чемпіонату "Челсі", відстаючи на очко.

Своєю чергою "МанЮнайтед" відкотився на 7-ме місце, поступаючись "пенсіонерам" уже на 8 очок.

Для "червоних дияволів" гонка за чемпіонство завершилася, щойно почавшись.