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Родичі волейболістки молодіжної збірної Афганістану спростували факт її страти талібами

Спортсменка померла ще до приходу "Талібану" до влади.

Махджубін Хакимі
Фото: brazilurgente.com.b
Махджубін Хакимі

Напередодні з'явилася інформація, що в Афганістані члени руху "Талібан" показово обезголовили волейболістку молодіжної збірної Афганістану Махджубін Хакимі.

Родичі спортсменки підтвердили смерть Хакимі, але спростували факт її страти талібами.

За заявівленію сім'ї Маджубін, вона померла 6 серпня. Таліби ж прийшли до влади 15 серпня.

"Вона не була вбита талібами в жовтні. Смерть Махджубін сталася 6 серпня, її тіло було знайдено у ванній в будинку нареченого в Кабулі. Він стверджує, що вона вчинила самогубство", - наводить слова одного з родичів Хакимі Аlt News.

Нагадаємо, раніше таліби заборонили афганським жінкам займатися спортом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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