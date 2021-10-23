Родичі волейболістки молодіжної збірної Афганістану спростували факт її страти талібами

Спортсменка померла ще до приходу "Талібану" до влади.

Фото: brazilurgente.com.b Махджубін Хакимі

Напередодні з'явилася інформація, що в Афганістані члени руху "Талібан" показово обезголовили волейболістку молодіжної збірної Афганістану Махджубін Хакимі.

Родичі спортсменки підтвердили смерть Хакимі, але спростували факт її страти талібами.

За заявівленію сім'ї Маджубін, вона померла 6 серпня. Таліби ж прийшли до влади 15 серпня.

"Вона не була вбита талібами в жовтні. Смерть Махджубін сталася 6 серпня, її тіло було знайдено у ванній в будинку нареченого в Кабулі. Він стверджує, що вона вчинила самогубство", - наводить слова одного з родичів Хакимі Аlt News.

Indian media published unverified news of an Afghanistan women volleyball player beheaded by Taliban. She died in August and the family has denied she was killed by Taliban. Photo of dead body also doesn't show beheading #AltNewsFactCheck | @ArchitMetahttps://t.co/xop7BclzYK — Alt News (@AltNews) October 22, 2021

Нагадаємо, раніше таліби заборонили афганським жінкам займатися спортом.