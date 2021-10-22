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FIVB виступила із заявою через страту "Талібаном" волейболістки збірної Афганістану

Махджабін Хакімі стратили в Кабулі.

FIVB виступила із заявою через страту "Талібаном" волейболістки збірної Афганістану
Махджабін Хакимі
Фото: Твіттер

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) прокоментувала інформацію про те, що члени руху "Талібан" жорстоко стратили Махджабін Хакімі - члена молодіжної жіночої збірної Афганістану з волейболу. Про це повідомляє championat.com з посиланням на пресслужбу FIVB.

"Міжнародна федерація волейболу шокована і вражена повідомленнями в деяких ЗМІ про трагічну смерть Махджабін Хакімі. Однак слід зазначити, що існують суперечливі повідомлення про справжню причину її смерті. Тому FIVB продовжує шукати роз'яснення точних деталей", - заявили в пресслужбі.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які форми насильства, спрямовані проти інших людей, особливо проти здорових, молодих і талановитих спортсменів. FIVB підтримує право всіх займатися спортом без будь-якого страху, упередження або залякування", - зазначено в заяві.

"Спорт і його цінності залишаються основою здорового громадянського суспільства. FIVB продовжить наполегливо працювати з іншими спортивними організаціями, урядами та громадськими об'єднаннями, щоб гарантувати безпеку і добробут усіх, хто хоче займатися будь-яким видом спорту", - сказано в заяві.

Григорій МухінГригорій Мухін
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