Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

Воскова фігура форварда "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамеда Салаха з'явилася в лондонському Музеї мадам Тюссо.

Футболіст назвав таке визнання благословінням і підкреслив, що не міг у це повірити, коли стояв поруч з восковою фігурою.

"Отримати визнання і бути увічненим у вигляді воскової фігури - це благословення, - наводить BBC Sport слова Салаха. - Я не міг у це повірити, коли стояв поруч із "собою". Це як дивитися на своє відображення в дзеркалі".

It's not every day @MoSalah comes face to face with his doppelgänger. 👀👀👀

The Liverpool star now has his own waxwork.https://t.co/mMOitSs21s pic.twitter.com/EllPjogryc — BBC North West (@BBCNWT) October 21, 2021

Футболіст підкреслив, що не може дочекатися реакції фанатів на його воскову фігуру.

"Йому не потрібно стежити за тим, що він їсть", - пожартував єгиптянин в Instagram.

У поточному сезоні 29-річний нападник провів 11 матчів за "Ліверпуль" у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав три результативні передачі.