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У Музеї мадам Тюссо з'явилася воскова фігура Салаха

Єгиптянин особисто подивився "на себе".

Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах

Воскова фігура форварда "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамеда Салаха з'явилася в лондонському Музеї мадам Тюссо.

Футболіст назвав таке визнання благословінням і підкреслив, що не міг у це повірити, коли стояв поруч з восковою фігурою.

"Отримати визнання і бути увічненим у вигляді воскової фігури - це благословення, - наводить BBC Sport слова Салаха. - Я не міг у це повірити, коли стояв поруч із "собою". Це як дивитися на своє відображення в дзеркалі".

Футболіст підкреслив, що не може дочекатися реакції фанатів на його воскову фігуру.

"Йому не потрібно стежити за тим, що він їсть", - пожартував єгиптянин в Instagram.

У поточному сезоні 29-річний нападник провів 11 матчів за "Ліверпуль" у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав три результативні передачі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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