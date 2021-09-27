М'яч єгиптянина не допоміг "Ліверпулю" здобути перемогу над "Брентфордом".

Фото: EPA/UPG Мохамед Салах

У рамках 6-го туру Англійської прем'єр-ліги лідер першості "Ліверпуль" зустрічався на виїзді з новачком елітного дивізіону цього сезону "Брентфордом".

Поєдинок видався безкомпромісним.

Зазначимо, що за 5 попередніх матчів підлеглі Юргена Клоппа пропустили лише 1 м'яч. Зате "Брентфорд" відвантажив у ворота "червоних" одразу три. Але і цього виявилося недостатньо, щоб завдати "Ліверпулю" першої поразки в чемпіонаті. Матч завершився нічиєю - 3:3.

Один з голів гостей на рахунку Мохамеда Салаха.

Для єгиптянина він став ювілейним, 100-м в АПЛ, тож Салах став шостим гравцем, який увійшов в елітний клуб бомбардирів АПЛ, які забили 100+ м'ячів.

100 - Mohamed Salah has scored 100 goals in 151 Premier League games for Liverpool, reaching 100 top-flight goals in fewer appearances than any other player in Liverpool’s history. Iconic. pic.twitter.com/6KMSbJlSKo — OptaJoe (@OptaJoe) September 25, 2021