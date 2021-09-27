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Салах став шостим гравцем, який забив 100+ голів в Англійській прем'єр-лізі

М'яч єгиптянина не допоміг "Ліверпулю" здобути перемогу над "Брентфордом".

Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG
Мохамед Салах

У рамках 6-го туру Англійської прем'єр-ліги лідер першості "Ліверпуль" зустрічався на виїзді з новачком елітного дивізіону цього сезону "Брентфордом".

Поєдинок видався безкомпромісним.

Зазначимо, що за 5 попередніх матчів підлеглі Юргена Клоппа пропустили лише 1 м'яч. Зате "Брентфорд" відвантажив у ворота "червоних" одразу три. Але і цього виявилося недостатньо, щоб завдати "Ліверпулю" першої поразки в чемпіонаті. Матч завершився нічиєю - 3:3.

Один з голів гостей на рахунку Мохамеда Салаха.

Для єгиптянина він став ювілейним, 100-м в АПЛ, тож Салах став шостим гравцем, який увійшов в елітний клуб бомбардирів АПЛ, які забили 100+ м'ячів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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