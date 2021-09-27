Промоутер Джошуа прокоментував варіант реваншу з Усиком в Україні

Промоутер ексчемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа Едді Гірн свіжим слідом розповів своє бачення майбутнього реваншу його підопічного з Олександром Усиком.

На думку Гірна, проводити поєдинок в Україні, про що раніше заявляв Усик, висловивши бажання битися з Джошуа в Києві на НСК "Олімпійський", недоцільно.

При цьому представник британця заявив, що реванш до кінця року, швидше за все, не відбудеться.

"Реванш Усик - Джошуа в Україні дуже малоймовірний. В Україні не дуже добре в лютому. Ми попрацюємо разом над тим, щоб збільшити дохід. Україна дуже малоймовірна. Думаю, більш реально, що це буде у Великобританії", - цитує Гірна Boxingnews24.

Нагадаємо, Усик напередодні в Лондоні одноголосним рішенням суддів (117-112, 116-112, 115-113). здобув перемогу над уже колишнім чемпіоном світу Джошуа.

Причому, 117-112 поставив український рефері Віктор Фесечко.