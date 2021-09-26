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Давід переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії

Олександр залишається непереможеним на профірингу.

У Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" пройшов боксерський івент року – бій між володарем поясів чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, IBF, WBO и IBO британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і закінчився блискучою перемогою Усика. Всі судді були одностайні: 117:112, 116:112, 115:113 на корист українця.

Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Для цього Олександру потрібно було провести всього три бої – раніше Усик перемагав Чазза Уїзерспуна і Дерека Чісору.

Highlsghts бою.

Григорій МухінГригорій Мухін
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