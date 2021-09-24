Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
ГоловнаСпорт

Капітан "Манчестера Сіті" розповів, чому багато бразильців обирають "Шахтар"

Фернандіньо сам відіграв 8 років за "гірників".

Фернандіньо
Фото: fourfourtwo.com
Фернандіньо

Капітан чемпіона Англійської прем'єр-ліги "Манчестера Сіті" Фернандіньо поділився думкою, чому багато бразильських молодих гравців розвивають свою кар'єру транзитом через "Шахтар".

"По-перше, фінансова сторона дуже приваблива - не тільки для гравців, але й для клубу, який веде переговори з "Шахтарем". "Гірники" можуть конкурувати з такими клубами, як "Порту", сплачуючи все відразу, по факту.

Зазвичай вони також можуть дозволити собі вищі зарплати, ніж португальські, італійські та іспанські клуби", - заявив 36-річний бразилець в інтерв'ю "FourFourTwo".

"По-друге, "Шахтар" також дуже терплячий до молодих новачків. Вони розуміють, що деяким гравцям потрібно більше часу, ніж іншим, щоб освоїтися, розвинутися і повністю розкрити свій потенціал. Мій тодішній тренер Мірча Луческу відмінно справлявся з молодими талантами.

Коли я підписав контракт із "Шахтарем", у них був амбітний план - грати в Лізі чемпіонів щосезону - тоді планка була ще вища, адже потрібно було потрапити в 1/4. Ми потрапляли туди раз чи два (раз, сезон-2010/11, програш "Барселоні" - 1:5, 0:1, - LB.ua), а також виграли Кубок УЄФА у 2009 році.

Ці досягнення зміцнили ім'я "Шахтаря" на міжнародному рівні, що зробило клуб ще більш привабливим для бразильців", - зазначив Фернандіньо.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також