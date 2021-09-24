Капітан "Манчестера Сіті" розповів, чому багато бразильців обирають "Шахтар"

Фото: fourfourtwo.com Фернандіньо

Капітан чемпіона Англійської прем'єр-ліги "Манчестера Сіті" Фернандіньо поділився думкою, чому багато бразильських молодих гравців розвивають свою кар'єру транзитом через "Шахтар".

"По-перше, фінансова сторона дуже приваблива - не тільки для гравців, але й для клубу, який веде переговори з "Шахтарем". "Гірники" можуть конкурувати з такими клубами, як "Порту", сплачуючи все відразу, по факту.

Зазвичай вони також можуть дозволити собі вищі зарплати, ніж португальські, італійські та іспанські клуби", - заявив 36-річний бразилець в інтерв'ю "FourFourTwo".

"По-друге, "Шахтар" також дуже терплячий до молодих новачків. Вони розуміють, що деяким гравцям потрібно більше часу, ніж іншим, щоб освоїтися, розвинутися і повністю розкрити свій потенціал. Мій тодішній тренер Мірча Луческу відмінно справлявся з молодими талантами.

Коли я підписав контракт із "Шахтарем", у них був амбітний план - грати в Лізі чемпіонів щосезону - тоді планка була ще вища, адже потрібно було потрапити в 1/4. Ми потрапляли туди раз чи два (раз, сезон-2010/11, програш "Барселоні" - 1:5, 0:1, - LB.ua), а також виграли Кубок УЄФА у 2009 році.

Ці досягнення зміцнили ім'я "Шахтаря" на міжнародному рівні, що зробило клуб ще більш привабливим для бразильців", - зазначив Фернандіньо.