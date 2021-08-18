Президент "Тоттенгема" перестав відповідати на дзвінки з "Манчестера Сіті" щодо трансферу Кейна після пропозиції в £125 млн

Деніель Леві вирішив утримати англійця у своїй команді за будь яку ціну.

Президент "Тоттенгема" Деніель Леві перестав відповідати на дзвінки представників "Манчестера Сіті", після того як відхилив чергову пропозицію про трансфер форварда Гаррі Кейна, повідомляє Daily Telegraph.

Згідно інсайдерської інформації, керівник "шпор" відхилив покращену пропозицію по Кейну на 125 млн фунтів. При цьому клуб з "Етіхад" також готовий був включити в угоду одного зі своїх футболістів.

У минулому сезоні Кейн провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи і зробив 16 асистів.

За іронією долі Кейн пропустив стартовий матч нового сезону АПЛ, в якому "Тоттенгем" обіграв якраз "Манчестер Сіті" (1:0).

Додамо, що "містяни" знаходяться в активному пошуку нападника після того, як команду в якості вільного агента покинув Серхіо Агуеро.