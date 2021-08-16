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Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі програв чотири виїзні матчі поспіль одному і тому самому супернику

"Тоттенгем" зробив апсет.

Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі програв чотири виїзні матчі поспіль одному і тому самому супернику
Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG

На вихідних стартував черговий сезон Англійської прем'єр-ліги.

У підсумковому матчі першого туру в Лондоні "Тоттенгем" приймав чемпіона "Манчестер Сіті".

"Шпори" почали поєдинок обережно, гості міцно захопили ініціативу і володіли відчутною перевагою, але дефіцит матеріалу (на "лавці" з різних причин залишилися Кевін де Брейне, Габріель Жезус, Кайл Волкер, Джон Стоунс, Емерік Ляпорт, Бернардо Сілва і Олександр Зінченко) не дозволяв підлеглим Хосепа Гвардіоли створити що-небудь серйозне біля воріт Уго Льоріса.

Поступово "Тоттенгем" ожив і попереду став виглядати навіть гостріше за свого суперника.

А в дебюті другого тайму господарі відкрили рахунок. На підступах до чужого штрафного Сон Хин Мін, на якого за відсутності Гаррі Кейна покладалися надії в атаці, легко пішов від неповороткого Натана Аке і, не зближуючись з черговим захисником, пробив з неробочої лівої ноги в дальній кут воріт - 1:0.

Надалі підлеглі Нуну Ешпіріту Сантуша відстояли здобуте надбання.

Тим часом Гвардіола за підсумками матчу встановив кілька антирекордів. По-перше, вперше у своїй тренерській кар'єрі програв чотири виїзні матчі поспіль одному і тому самому супернику.

По-друге, вперше із Хосепом "Манчестер Сіті'' не зміг забити в трьох матчах поспіль у всіх змаганнях, причому востаннє "містяни'' не забивали в березні 2016 року.

І по-третє, "Манчестер Сіті" програв три гри поспіль у всіх змаганнях, не забивши жодного гола вперше з березня 2007 року, коли наставником МС був Стюарт Пірс.

Додамо, що в історії Прем'єр-ліги лиш одна команда програла свій перший матч сезону та виграла титул, причому "Манчестер Юнайтед" робив це тричі (1992-1993, 1995-1996 та 2012-2013).

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