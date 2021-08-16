На вихідних стартував черговий сезон Англійської прем'єр-ліги.

У підсумковому матчі першого туру в Лондоні "Тоттенгем" приймав чемпіона "Манчестер Сіті".

"Шпори" почали поєдинок обережно, гості міцно захопили ініціативу і володіли відчутною перевагою, але дефіцит матеріалу (на "лавці" з різних причин залишилися Кевін де Брейне, Габріель Жезус, Кайл Волкер, Джон Стоунс, Емерік Ляпорт, Бернардо Сілва і Олександр Зінченко) не дозволяв підлеглим Хосепа Гвардіоли створити що-небудь серйозне біля воріт Уго Льоріса.

Поступово "Тоттенгем" ожив і попереду став виглядати навіть гостріше за свого суперника.

А в дебюті другого тайму господарі відкрили рахунок. На підступах до чужого штрафного Сон Хин Мін, на якого за відсутності Гаррі Кейна покладалися надії в атаці, легко пішов від неповороткого Натана Аке і, не зближуючись з черговим захисником, пробив з неробочої лівої ноги в дальній кут воріт - 1:0.

Надалі підлеглі Нуну Ешпіріту Сантуша відстояли здобуте надбання.

Тим часом Гвардіола за підсумками матчу встановив кілька антирекордів. По-перше, вперше у своїй тренерській кар'єрі програв чотири виїзні матчі поспіль одному і тому самому супернику.

Pep Guardiola has lost four consecutive away games against the same opposition for the first time in his managerial career.



Spurs 1-0 Man City

Spurs 2-0 Man City

Spurs 2-0 Man City

Spurs 1-0 Man City



And Spurs have had three different managers. 🙃 pic.twitter.com/1sDINSnunc — Squawka Football (@Squawka) August 15, 2021

По-друге, вперше із Хосепом "Манчестер Сіті'' не зміг забити в трьох матчах поспіль у всіх змаганнях, причому востаннє "містяни'' не забивали в березні 2016 року.

3 - For the first time under Pep Guardiola, Manchester City have failed to score in three successive matches in all competitions, with the Citizens last failing to do so back in March 2016. Kane. pic.twitter.com/8PytDsrn79 — OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2021

І по-третє, "Манчестер Сіті" програв три гри поспіль у всіх змаганнях, не забивши жодного гола вперше з березня 2007 року, коли наставником МС був Стюарт Пірс.

3 - Manchester City have lost three consecutive games in all competitions without scoring a single goal for the first time since March 2007 under Stuart Pearce. Alarming. pic.twitter.com/kWdvobiOEJ — OptaJoe (@OptaJoe) August 15, 2021

Додамо, що в історії Прем'єр-ліги лиш одна команда програла свій перший матч сезону та виграла титул, причому "Манчестер Юнайтед" робив це тричі (1992-1993, 1995-1996 та 2012-2013).