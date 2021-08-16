Україна націлилась на проведення юнацької Олімпіади 2030 чи 2032 року

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах у вересні приїде до президента Володимира Зеленського, щоб обговорити можливість проведення в Україні юнацьких Олімпійських ігор у 2030 чи 2032 роках.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав міністр спорту Вадим Гутцайт.

"У вересні має приїхати президент МОК до Києва, буде зустрічатись з президентом Зеленським на його запрошення. Буде бесіда про розвиток спорту в Україні, про можливість проведення Олімпіади. Перш за все зараз говориться про юнацькі Олімпійські ігри. Це менший бюджет, менше коштів і не так складно, як дорослі Олімпійські ігри. І подивитись на можливість, як на тест", - сказав міністр.

За його словами, зимові Ігри можна провести на базі Буковелю, літні - в Києві.

Нагадаємо, що плани провести Олімпіаду в Україні виношували за президента Віктора Януковича. У травні 2010 року, через кілька місяців після вступу на посаду, він запропонував подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Планувалося, що вони відбудуться у Львові.

Після Революції гідності Україна відкликала свою заявку. У 2019 президент Володимир Зеленський знову порушив питання проведення Олімпіади в Україні.

Приблизно тоді ж мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

На початку 2020 року тодішній прем'єр Олексій Гончарук казав, що Україна може претендувати на літню Олімпіаду-2032 року разом з Білоруссю. Але через кілька місяців відносини між Україною та Білоруссю різко зіпсувалися, а у 2021 році столицею Ігор-2032 було вибрано австралійський Брисбен.