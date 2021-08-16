У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мера Кривого Рогу
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
"Укрзалізниця" отримала для випробувань електропоїзд Stadler Flirt
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
На Говерлі досі шукають 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
Крюківський завод виготовив перші вагони за рекордним контрактом з "УЗ"
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
“Талібан” увійшов у передмістя Кабула, очікується мирна передача влади
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку, – ЗМІ
ГоловнаСпорт

Україна націлилась на проведення юнацької Олімпіади 2030 чи 2032 року

Зимові Ігри можна провести на базі Буковелю, літні - в Києві.

Україна націлилась на проведення юнацької Олімпіади 2030 чи 2032 року
Фото: kyivcity.gov.ua

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах у вересні приїде до президента Володимира Зеленського, щоб обговорити можливість проведення в Україні юнацьких Олімпійських ігор у 2030 чи 2032 роках.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав міністр спорту Вадим Гутцайт.

"У вересні має приїхати президент МОК до Києва, буде зустрічатись з президентом Зеленським на його запрошення. Буде бесіда про розвиток спорту в Україні, про можливість проведення Олімпіади. Перш за все зараз говориться про юнацькі Олімпійські ігри. Це менший бюджет, менше коштів і не так складно, як дорослі Олімпійські ігри. І подивитись на можливість, як на тест", - сказав міністр.

За його словами, зимові Ігри можна провести на базі Буковелю, літні - в Києві.

Нагадаємо, що плани провести Олімпіаду в Україні виношували за президента Віктора Януковича. У травні 2010 року, через кілька місяців після вступу на посаду, він запропонував подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Планувалося, що вони відбудуться у Львові.

Після Революції гідності Україна відкликала свою заявку. У 2019 президент Володимир Зеленський знову порушив питання проведення Олімпіади в Україні.

Приблизно тоді ж мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

На початку 2020 року тодішній прем'єр Олексій Гончарук казав, що Україна може претендувати на літню Олімпіаду-2032 року разом з Білоруссю. Але через кілька місяців відносини між Україною та Білоруссю різко зіпсувалися, а у 2021 році столицею Ігор-2032 було вибрано австралійський Брисбен.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також