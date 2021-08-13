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Серветку зі сльозами Мессі виставили на продаж за $ 1 млн

І з прощальною пресконференції Лео в "Барсі" хочуть отримати прибуток.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Серветку, якою нападник Ліонель Мессі витирав сльози під час прощальної пресконференції, присвяченої його уходу з "Барселони", виставили сьогодні, 13 серпня, на продаж на платформі Mercado Libre.

Нагадаємо, під час зустрічі з журналістами Лео не зміг стримати свої емоції і навіть розплакався. Він заявив, що "моя родина і я були впевнені, що залишимося вдома".

Серветку зі сльозами шестиразового володаря "Золотого м'яча" оцінюють в 1 млн доларів.

5 серпня "Барселона" оголосила, що Мессі залишає клуб, а лише через 5 днів стало відомо, що ПСЖ уклав контракт з аргентинцем на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

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