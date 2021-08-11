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ПСЖ менш ніж за годину продав 250 тисяч футболок Мессі

Економічний ефект від переходу Лео вже відчувається.

ПСЖ менш ніж за годину продав 250 тисяч футболок Мессі
Ліонель Мессі і президент клубу Нассер Аль-Хелаіфі
Фото: псж

"Парі Сен-Жермен" після оголошення про трансфер форварда Ліонеля Мессі негайно відкрив продаж футболок з прізвищем аргентинця на своєму офіційному сайті.

Старт продажів почався опівночі за київським часом. Через годину всі 250 тисяч футболок, включаючи виїзну форму, з прізвищем Мессі на спині були продані, інформує "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, гравець підписав дворічний контракт з опцією продовження угоди ще на один рік.

Мессі виступатиме за парижан під 30-м номером, з яким дебютував за "Барселону".

За повідомленнями ЗМІ, зарплата 34-річного нападника у французькому клубі складатиме 35 млн євро за сезон.

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