ПСЖ менш ніж за годину продав 250 тисяч футболок Мессі

"Парі Сен-Жермен" після оголошення про трансфер форварда Ліонеля Мессі негайно відкрив продаж футболок з прізвищем аргентинця на своєму офіційному сайті.
Старт продажів почався опівночі за київським часом. Через годину всі 250 тисяч футболок, включаючи виїзну форму, з прізвищем Мессі на спині були продані, інформує "Спорт-Экспресс".
Нагадаємо, гравець підписав дворічний контракт з опцією продовження угоди ще на один рік.
Мессі виступатиме за парижан під 30-м номером, з яким дебютував за "Барселону".
За повідомленнями ЗМІ, зарплата 34-річного нападника у французькому клубі складатиме 35 млн євро за сезон.
🤯 The moment Leo Messi met with the 🔴🔵 fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021