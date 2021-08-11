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Івент року бій Пак'яо - Спенс скасовано

Американець отримав травму.

Івент року бій Пак'яо - Спенс скасовано
Менні Пак'яо і Еррол Спенс
Фото: EPA/UPG

Титульний поєдинок між чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) і першим і наразі єдиним боксером, який став чемпіоном світу у восьми вагових категорія - Менні Пак'яо (62-7-2, 39 КО) - скасовано, повідомляє boxingscene.com..

Лікарі діагностували у Спенса відшарування сітківки лівого ока.

Однак філіппінець оперативно знайшов американцеві заміну. Pac Man вийде в ринг з чинним чемпіоном WBA Super у напівсередній вазі кубинцем Йорденісом Угасом (26-4, 12 КО).

Нагадаємо, бій Пак'яо - Спенс був запланований на 21 серпня в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena.

42-річний Пак'яо не бився з літа 2019 року, коли впевнено переміг тодішнього чемпіона WBA Кіта Турмана.

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