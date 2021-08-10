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"Реал" подав цивільні і кримінальні позови проти Ла Ліги, її президента та фонду CVC

"Королівський" клуб налаштований серйозно.

"Реал" подав цивільні і кримінальні позови проти Ла Ліги, її президента та фонду CVC
Фото: ФК "Реал"

Рада директорів Real Madrid CF одноголосно проголосував подати як цивільні, так і кримінальні позови проти президента LaLiga Хав'єра Тебаса, а також проти Хав'єра де Хайме, керівника фондом CVC, і проти самого фонду CVC Capital Partners, повідомляється на офіційному сайті "Королівського" клубу. "Також функціонери "Реала" вирішили, що клуб зробить всі необхідні юридичні дії, які будуть потрібні для анулювання договорів, які Асамблея Ла Ліги може прийняти 12 серпня 2021 року відносно угоди між Ла Лігою і фондом CVC Capital Partners", - йдеться в заяві.

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