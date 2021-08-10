Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
ГоловнаСпорт

Опальна білоруська спортсменка Тимановська виставила на аукціон срібну медаль Європейських ігор

Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку вільних спортсменів Білорусі.

Опальна білоруська спортсменка Тимановська виставила на аукціон срібну медаль Європейських ігор
Христина Тимановська
Фото: Фонд солидарности BYSOL

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська виставила на аукціон свою срібну медаль II Європейських ігор-2019, повідомляє Фонд спортивної солідарності BYSOL.

Стартова ціна лота становила п'ять тисяч доларів.

"Той старт був дуже важливим для мене, він проходив у рідних стінах. За мене прийшло вболівати багато людей, рідних і близьких. Пам'ятаю, коли бігла естафету й у мене почали закінчуватися сили, а до фінішу залишалося десь 80 метрів, я почула, що стадіон просто вибухає від того, як гучно за мене вболівають. Підтримка людей відкрила в мені друге дихання, що допомогло мені бігти до фінішу", - цитує Тимановську Telegram організації.

"Я навіть пам'ятаю, як плакала після фінішу, тому що такі емоції під час бігу пережила вперше. У той момент я відчула себе єдиним цілим з усіма вболівальниками. Недарма кажуть, що спорт - це те, що нас об'єднує!" - зазначила спортсменка.

Нагадаємо, Європейські ігри 2019 року приймав Мінськ.

Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу.

За відмову взяти участь у забігу білоруська сторона зняла її зі змагань.

За засудження дій білоруських спортивних чиновників Христина зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти Христину з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моісевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також