Опальна білоруська спортсменка Тимановська виставила на аукціон срібну медаль Європейських ігор

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська виставила на аукціон свою срібну медаль II Європейських ігор-2019, повідомляє Фонд спортивної солідарності BYSOL.

Стартова ціна лота становила п'ять тисяч доларів.

"Той старт був дуже важливим для мене, він проходив у рідних стінах. За мене прийшло вболівати багато людей, рідних і близьких. Пам'ятаю, коли бігла естафету й у мене почали закінчуватися сили, а до фінішу залишалося десь 80 метрів, я почула, що стадіон просто вибухає від того, як гучно за мене вболівають. Підтримка людей відкрила в мені друге дихання, що допомогло мені бігти до фінішу", - цитує Тимановську Telegram організації.

"Я навіть пам'ятаю, як плакала після фінішу, тому що такі емоції під час бігу пережила вперше. У той момент я відчула себе єдиним цілим з усіма вболівальниками. Недарма кажуть, що спорт - це те, що нас об'єднує!" - зазначила спортсменка.

Нагадаємо, Європейські ігри 2019 року приймав Мінськ.

Тимановська мала виступити на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Однак двох білоруських спортсменок відсторонили від участі в естафеті 4х400 м через відсутність необхідного числа допінг-проб, і тренери вирішили задіяти Тимановську в цьому забігу.

За відмову взяти участь у забігу білоруська сторона зняла її зі змагань.

За засудження дій білоруських спортивних чиновників Христина зазнала тиску з боку державної пропаганди. Одразу після цього представники білоруської команди хотіли насильно вивезти Христину з Токіо в Білорусь.

Після скандалу Тимановська отримала польську гуманітарну візу і полетіла до Варшави, а білоруських тренерів Юрія Моісевича і Артура Шумака позбавили акредитацій і вислали з Олімпійського селища в Токіо.