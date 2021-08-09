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Міністр спорту дав експресаналіз виступу українських олімпійців на Іграх в Токіо

19 медалей - це великий успіх.

Міністр спорту дав експресаналіз виступу українських олімпійців на Іграх в Токіо
Вадим Гутцайт
Фото: нок

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільне спорт" дав характеристику виступу української збірної на Олімпійських іграх-2020.

Зокрема, міністр зазначив як позитивні для українського спорту підсумки Олімпіади, так і негативні.

"В цілому, 19 медалей - це великий успіх України. Ми складно починали цю Олімпіаду. Ми бачили, який тиск на наших спортсменів. Бачили, як наші українські гранди не отримували медалі. Ми в першій двадцятці за кількістю медалей: ми зайняли 16-е місце. Я вважаю, що це успіх, і потрібно про це говорити і кричати", - переконаний Гутцайт.

"Бронза" - це велика нагорода на Олімпійських іграх. На сьогоднішній день не пощастило мати більше золотих медалей. Хочу подякувати всім українцям за те, що нас підтримували. Наприклад, вчора мене зупинила поліція на дорозі. Побачили мене і кажуть: "Ой, як шкода, що Олександр Хижняк програв". Всі хворіли, все дивилися", - зазначив міністр.

"Я зараз буду дивитися на всі види спорту, які не отримали нагороди, які нічого не показали на Олімпійських іграх і в яких спортсмени були повністю не готові, щоб перемагати.

У нас 23 спортсмена були поруч з медаллю і зайняли 4-6-е місця. Тобто потенціал є. Ми конкурентоспроможні в деяких видах, а в деяких - повний провал", - заявив Гутцайт.

Нагадаємо, в медальному заліку Україна з однією єдиною золотою медаллю Жана Беленюк зайняла 44-е місце.

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