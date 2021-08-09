Турнір складався з одного поєдинку.

Напередодні на Estadi Johan Cruyff в Барселоні відбувся матч на Кубок Жоана Гампера (товариський турнір, щорічно організовується футбольним клубом "Барселона") між "Барселоною" і "Ювентусом".

Матч завершився розгромною перемогою господарів - 3:0.

Підопічні Рональда Кумана відкрили рахунок в самому дебюті поєдинку - відзначився новачок "блаугранас" Мемфіс Депай - 1:0.

На 57-й хвилині Мартін Брайтуейт подвоїв перевагу каталонців - 2:0.

А на 90+2 хвилині Ріки Пуч поставив жирну крапку - 3:0.

Додамо, що це був перший матч "Барси" в епоху "після Мессі".

Відзначимо, що Кріштіану Роналду відіграв перші 45 хвилин.