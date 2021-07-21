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Рівалдо і Роналдіньо проти Роберто Карлоса і Луїша Фігу: легенди "Барселони" і "Реала" провели виставковий матч

Ізраїль скучив за яскравими івентами.

Фото: realmadrid

Легендарні футболісти мадридського "Реала" і "Барселони" провели товариський матч на стадіоні "Блумфілд" у Тель-Авіві.

На поле вийшли знамениті гравці, які виступали за клуби на початку поточного століття, а Ікер Касільяс починав свою велику спортивну кар'єру в "Реалі" ще в кінці минулого століття.

Крім нього, мадридський клуб репрезентували Роберто Карлос, Луїш Фігу, Педро Мунітіс, Рубен де ла Ред, Мартін Веласкес, Фернандо Санс і інші.

"Барселону" в поєдинку представили Гільєрмо Амор, Фредерік Деху, Рівалдо, Деку, Роналдіньо, Іван Кампо, Мікель Солер, Хав'єр Савіола, Жофре і інші.

"Реал" виявився сильнішим - 3:2. За переможців відзначилися Мунітіс, Альфонсо Перес і де ла Ред. У складі каталонського клубу голами відзначилися Роналдіньо (з пенальті) і Жофре.

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