Лунін став капітаном "Реала"

Наразі лише на тайм товариського матчу.

У рамках підготовки до старту Ла Ліги "Реал" провів спаринг із земляками з "Райо Вальєкано". Він завершився нічиєю - 1:1.

Зазначимо, що першим номером у "Реалі" виступив українець Андрій Лунін.

Разом із ним у старті "Реала" вийшли ще 6 футболістів основи: Начо, Одріосола, Марсело, Іско, Едегор і Лукас. У першій половині зустрічі капітаном був Марсело, але після перерви всіх основних гравців замінили – і капітанська пов'язка вперше перейшла до Луніна.

Нагадаємо, в стартовому турі чемпіонату Іспанії "Реал" 15 серпня на виїзді зіграє з "Депортіво".