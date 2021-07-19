"Шахтар" дізнався суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: ФК "Шахтар"

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22.

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" зіграє з представником Бельгії "Генком", який добре знайомий українцеві Руслану Маліновському.

Матчі цієї стадії відбудуться 3-4 і 10 серпня.

Перший матч відбудеться в Бельгії. У відповідь - 10 серпня в Україні.

Додамо, що "Шахтар" зіграє у кваліфікації ЛЧ уперше з 2016 року.

Нагадаємо, починаючи з нинішнього розіграшу єврокубків, УЄФА скасував правило виїзного гола.

У разі перемоги "гірники" вийдуть у плей-оф кваліфікації ЛЧ. У разі поразки підлеглі Роберто Де Дзербі відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.