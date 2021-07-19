Словенець більш ніж на 5 хвилин випередив найближчого переслідувача в загальному заліку.

Фото: EPA/UPG

Словенський велогонщик UAE-Team Emirates Тадей Погачар став переможцем "Тур де Франс-2021".

Він захопив лідерство на восьмому етапі і не віддавав жовту майку лідера протягом двох тижнів.

У загальному заліку Погачар більш ніж на п'ять хвилин випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Jumbo-Visma. Третім став представник Еквадору Річард Карапас (INEOS Grenadiers).

Підсумковий, 21-й етап багатоденки виграв бельгієць Ваут ван Арт з команди Jumbo-Visma. Він подолав 108,7 кілометра між Шату і Парижем за 2 години, 39 хвилин і 37 секунд.

На другому місці у фінішному створі виявився Яспер Філіпс з Alpecin-Fenix. Третій - Марк Кевендіш із Deceuninck-Quick Step. Таким чином, Марк не зміг побити історичний рекорд Едді Меркса. В обох гонщиків по 34 перемоги на етапах "Тур де Франс".

With a mountain stage and a TT already to his name 🇧🇪 @WoutvanAert won on the Champs to deny 🇮🇲 Mark Cavendish his 35th win.



Here is the final KM ⬇️



Une nouvelle victoire de prestige pour 🇧🇪 @WoutvanAert ! Le Belge s'offre les Champs-Elysées.#TDF2021 pic.twitter.com/igdSgeRFlm — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Додамо, що Погачар став чемпіоном "Великої петлі" вдруге в кар'єрі. Уперше словенець виграв легендарну велобагатоденку торік.

Погачар - четвертий велогонщик, який виграв дві перші велогонки Tour de France в кар'єрі. Таке саме досягнення належить Едді Мерксу з Бельгії (1969-1970), а також французам Бернару Іно (1978-1979) і Лорану Фіньону (1983-1984).