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Погачар виграв "Тур де Франс" удруге поспіль

Словенець більш ніж на 5 хвилин випередив найближчого переслідувача в загальному заліку.

Фото: EPA/UPG

Словенський велогонщик UAE-Team Emirates Тадей Погачар став переможцем "Тур де Франс-2021".

Він захопив лідерство на восьмому етапі і не віддавав жовту майку лідера протягом двох тижнів.

У загальному заліку Погачар більш ніж на п'ять хвилин випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Jumbo-Visma. Третім став представник Еквадору Річард Карапас (INEOS Grenadiers).

Підсумковий, 21-й етап багатоденки виграв бельгієць Ваут ван Арт з команди Jumbo-Visma. Він подолав 108,7 кілометра між Шату і Парижем за 2 години, 39 хвилин і 37 секунд.

На другому місці у фінішному створі виявився Яспер Філіпс з Alpecin-Fenix. Третій - Марк Кевендіш із Deceuninck-Quick Step. Таким чином, Марк не зміг побити історичний рекорд Едді Меркса. В обох гонщиків по 34 перемоги на етапах "Тур де Франс".

Додамо, що Погачар став чемпіоном "Великої петлі" вдруге в кар'єрі. Уперше словенець виграв легендарну велобагатоденку торік.

Погачар - четвертий велогонщик, який виграв дві перші велогонки Tour de France в кар'єрі. Таке саме досягнення належить Едді Мерксу з Бельгії (1969-1970), а також французам Бернару Іно (1978-1979) і Лорану Фіньону (1983-1984).

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