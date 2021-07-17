В Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок коронавірусу

В Олімпійському селищі у Токіо, де зупиниться більшість учасників XXXII літніх Олімпійських ігр, виявили перший випадок коронавірусу.

Про це повідомив прессекретар Токійського оргкомітету Маса Такая, пише japantimes.co.jp.

Видання зазначає, що це викликає нові сумніви з приводу обіцянок “безпечних і надійних” ігор.

Ковід підтвердили у відвідувача з-за кордону, який бере участь в організації ігор. Його чи її національність не розголошується з міркувань конфіденційності.

В Оргкомітеті також повідомили, що серед співробітників Tokyo Games було недавно підтверджено 15 випадків коронавірусу. Цей показник є найвищим з 1 липня, унаслідок цього загальна кількість випадків ковіду у Tokyo Games досягла 45.

Зазначимо, Олімпійські ігри 2020 року, відкладені на рік через глобальної пандемії, проходять в основному без глядачів і в умовах жорсткого карантину.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри триватимуть у Токіо 23 липня до 8 серпня. Україна представлена 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).

З першого дня роботи Олімпійського селища спортсмени скаржаться на безпеку. Спортсмени перетинаються з місцевими жителями і туристами, що є прихованою небезпекою.

Українську веслувальницю Вікторію Ус, яка представлятиме Україну на Олімпіаді-2020 у гребному слаломі, відправили на самоізоляцію після прильоту в Токіо.

16 липня у Токіо прибув перший десант олімпійців з України. Першими мешканцями Олімпійської домівки стали представники України з боксу, дзюдо та стрільби з лука.