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Українка Мотричко стала бронзовим призером чемпіонату світу з шашок

Вікторія Мотричко завоювала медаль у Таллінні.

Українка Мотричко стала бронзовим призером чемпіонату світу з шашок
Фото: Facebook

У столиці Естонії, Таллінні, відбувся чемпіонати світу з шашок-100 серед чоловіків і жінок.

У жіночому турнірі, в якому взяли участь 16 учасниць із 9 країн, бронзову медаль завоювала українка Вікторія Мотричко.

Додамо, що представниця Одеси набрала однакову кількість очок з російської шашкісткою, 7-разовою чемпіонкою світу Тамарою Тансиккужиною, але програла їй за особистими показниками.

А чемпіонкою світу стала співвітчизниця Тансиккужиної Матрона Ноговіцина, для якої цей титул став дебютним у спортивній кар'єрі.

У чоловічому турнірі за титул боролися 40 учасників із 18 країн. Українці Юрій Анікеєв (Харків) та Ігор Кірзнер (Запоріжжя) завершили гру в півфінальному раунді.

Найкращим з українських шашкістів був Артем Іванов, який дістався до фіналу, де посів сьоме місце.

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