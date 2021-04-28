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Скандал у матчі за світову шашкову корону: російський прапор зняли зі столу російської чемпіонки під час партії

Спортсменам з Росії до грудня 2021 року заборонено виступати під прапором своєї країни.

У Варшаві проходить матч за звання чемпіонки світу з стоклітинкових шашок, у якому зустрічаються володарка світової шашкової корони росіянка Тамара Тансиккужина і претендентка Наталія Садовська з Польщі.

Здивований погляд росіянки
Фото: скриншот
Здивований погляд росіянки

Напередодні під час четвертого раунду співорганізатор матчу, експрезидент Європейської федерації шашок Яцек Павлицький з Польщі просто під час партії прибрав зі столу прапор Росії і табличку з зображенням російського триколора.

"Мені подзвонили від імені колишнього міністра спорту Вітольда Баньки і попросили прибрати зі столу російський прапор, незважаючи на те, що партія тривала. Я не знав, як відреагує Тамара, але мені необхідно було це зробити", - заявив Павлицький.

"Польська сторона не зробила нічого поганого. Понад те, ми зробили більше, ніж повинні. FMJD (Всесвітня організація шашок) проігнорувала прийняті в грудні рішення щодо Росії, і якщо ми негайно нічого не змінимо, FMJD буде виключена з WADA", - зазначив функціонер.

Російська сторона вже висловила бурхливе обурення і назвала випадок "актом агресії щодо спортсменки і країни".

Нагадаємо, рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні спортсменам з Росії до грудня 2021 року заборонено виступати під прапором своєї країни через порушення антидопінгового законодавства.

Додамо, шо Тансиккужина поступається після чотирьох раундів Садовській у битві за титул чемпіонки світу. Матч складається з дев'яти раундів, у кожному розігрують 12 очок. Переможниця повинна набрати 54 очки. На цей момент Садовська веде в матчі з рахунком 32:16. Завершиться протистояння 3 травня.

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