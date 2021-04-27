Формула-1 офіційно вводить спринтерські гонки цього сезону

Дату першого етапу зі спринтом поки що не названо.

Напередодні на засіданні Комісії Формули-1 було одностайно схвалено плани проведення трьох спринтерських кваліфікаційних гонок у 2021 році, повідомляє formula1.com.

Дві з них пройдуть на європейських етапах і одна - за межами Європи. Конкретні етапи Ф-1 назве пізніше.

Зміни формату кваліфікації націлені на підвищення гостроти боротьби на трасах, і це стане новим способом привернути увагу вболівальників. Також це дозволить командам і гонщикам по-справжньому проявити себе; усі отримають додатковий шанс поліпшити свою стартову позицію перед недільним гран-прі.

У п'ятницю після першого тренування пройде кваліфікація, яка визначить стартове поле суботньої кваліфікаційної спринтерської гонки. Результати 100-кілометрової гонки з двома комплектами шин на кожного гонщика за вибором команди визначать порядок старту в неділю.

Переможець і два призери кваліфікаційної гонки отримають додаткові бали за схемою "3-2-1".

🚫 No compulsory pit stops

🚦 DRS in action

🏃 100km of pure sprint action

🏆 Points to top three: 3-2-1



We can’t wait! 🤩#F1 pic.twitter.com/bcuvG07kJN — Formula 1 (@F1) April 26, 2021

"Під час обговорення спринт-кваліфікацій потрібно пам'ятати, що наша головна мета - це розширити гоночний вікенд. Ми не маємо наміру якось впливати на головну гонку. Гран-прі залишається центральною частиною вікенду.

Ми хочемо дати вболівальникам можливість постійного залучення в події протягом гоночного вікенду", - заявив спортивний директор Формули-1 Росс Браун.

Фото: F1News Росс Браун

"Недільне гран-прі - це фантастична подія, і ми не хочемо зазіхати на нього, але ми хочемо підвищити для вболівальників інтерес, щоб вони були більше залучені протягом п'ятниці і суботи.

Ми хочемо подивитися на реакцію вболівальників - чи сподобається їм формат короткого заїзду, як він буде працювати в поєднанні з головною гонкою. Нам здається, що може вийти дуже цікаво", - зазначив функціонер.