Покарання клубів АПЛ за створення Суперліги буде не таким суворим, як для інших клубів, - президент УЄФА

Президент УЄФА Олександер Чеферін повідомив, що покарання шести англійських топ-клубів буде самим м'яким серед дюжини засновників Суперліги.

Представники "великої шістки" Англійської прем'єр-ліги першими оголосили про вихід з нового турніру всього через 48 годин після запуску проекту, тим самим змусивши інших учасників проекту задуматися.

У підсумку, в проекті залишилися лише 3 клуби - "Барселона", "Реал" і "Ювентус".

Чеферін бачить в цьому обставину, яка пом'якшує провину, але попереджає, що відповідати все одно доведеться кожному з 12 клубів.

"Кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки, і ми не можемо вдавати, що нічого не сталося. Ти не можеш зробити щось таке, що зробили ці клуби, і потім сказати: "Мене покарали, бо кожен ненавидить мене". Вони самі створили собі проблеми, а не хтось інший. Вони вчинили погано, і в найближчі дні ми подивимося, як нам бути", - цетує Чеферіна Daily Mail.

"Але для мене очевидна різниця між англійськими клубами і іншими шістьма. Англійські клуби вийшли з Суперліги першими, визнавши, що вони зробили помилку. Потрібно мати силу духу, щоб сказати: "Я був не правий". Взагалі, я ділю ці 12 клубів на три групи: англійська шістка, яка вийшла з проекту першої; інші три ("Атлетіко", "Мілан" та "Інтер"), які вийшли пізніше, і що залишилися ("Барселона", "Реал" і "Ювентус"), які вважають землю плоскою і вважають, що Суперліга досі існує. І між ними є велика різниця. Але кожному все одно доведеться відповісти. Яким чином? Це ми ще подивимося. Поки занадто рано говорити", - зазначив президент УЄФА.