Після вильоту "Боруссії" Д. із Ліги чемпіонів, де "джмелі" на стадії чвертьфіналу програли обидва матчі з однаковим рахунком 1:2 "Манчестеру Сіті", підлеглі Едіна Терзича перемкнулися на внутрішній чемпіонат, сподіваючись потрапити до заповітної топ-4.

У минулому турі дортмундці грали на виїзді з прямим конкурентом "Вольфсбургом" і здобули важливу перемогу - 2:0.

Обидва м'ячі - на рахунку Ерлінга Голанда.

Таким чином, 20-річний норвежець установив новий рекорд Бундесліги за кількістю голів до досягнення 21-річчя - 38. Ерлінг перевершив досягнення одноклубника Джейдона Санчо, у якого було 36 голів.

👶 - @ErlingHaaland sets a new Bundesliga record for most goals scored by a player before their 2️⃣1️⃣st birthday



37 - ERLING HAALAND (+1)

36 - Jadon Sancho

35 - Kai Havertz

34 - Klaus Fischer#WOBBVB — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 24, 2021

Зазначимо, що сам Санчо в матчі на "Фольксваген-Арені" також не залишився без рекорду. Для англійця поєдинок проти "Вольфсбурга" був сотим у Бундеслізі. Свій ювілейний матч Джейдон зіграв у віці 21 року і 27 днів, і він став наймолодшим футболістом, який зіграв стільки матчів у чемпіонаті Німеччини.

Колишній рекорд належав одноклубнику Санчо і Голанда Нурі Шахіну - 21 рік, 6 місяців і 29 днів.

100 - Im Alter von 21 Jahren und 27 Tagen ist @Sanchooo10 der jüngste ausländische Spieler der #Bundesliga Historie, der die Marke von 100 Einsätzen knackt. Er löst Nuri Sahin ab (21 Jahre, 6 Monate, 29 Tage). Youngster. #BVBFCU @BVB pic.twitter.com/4fR3Z1Aftn — OptaFranz (@OptaFranz) April 21, 2021

Додамо, що за три тури до фінішу боротьба за третє-четверте місця загострилася. У "Вольфсбурга" залишилося 57 очок, на очко відстає "Айнтрахт", ще на очко - "Боруссія".

Щодо чемпіона, то фактично він уже відомий - це "Баварія". Формально удев'яте поспіль оформити чемпіонство мюнхенці можуть уже наступного туру в протистоянні з "Боруссією" М. "Лейпциг", який відстає від баварців на 7 очок, проведе свій матч у Дортмунді.

Огляд матчу "Вольфсбург" - "Боруссія".