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Голанд і Санчо в одному матчі встановили два рекорди Бундесліги

"Боруссія" здобула важливу перемогу у Вольфсбурзі.

Голанд і Санчо в одному матчі встановили два рекорди Бундесліги
Джейдон Санчо і Ерлінг Голанд
Фото: EPA/UPG

Після вильоту "Боруссії" Д. із Ліги чемпіонів, де "джмелі" на стадії чвертьфіналу програли обидва матчі з однаковим рахунком 1:2 "Манчестеру Сіті", підлеглі Едіна Терзича перемкнулися на внутрішній чемпіонат, сподіваючись потрапити до заповітної топ-4.

У минулому турі дортмундці грали на виїзді з прямим конкурентом "Вольфсбургом" і здобули важливу перемогу - 2:0.

Обидва м'ячі - на рахунку Ерлінга Голанда.

Таким чином, 20-річний норвежець установив новий рекорд Бундесліги за кількістю голів до досягнення 21-річчя - 38. Ерлінг перевершив досягнення одноклубника Джейдона Санчо, у якого було 36 голів.

Зазначимо, що сам Санчо в матчі на "Фольксваген-Арені" також не залишився без рекорду. Для англійця поєдинок проти "Вольфсбурга" був сотим у Бундеслізі. Свій ювілейний матч Джейдон зіграв у віці 21 року і 27 днів, і він став наймолодшим футболістом, який зіграв стільки матчів у чемпіонаті Німеччини.

Колишній рекорд належав одноклубнику Санчо і Голанда Нурі Шахіну - 21 рік, 6 місяців і 29 днів.

Додамо, що за три тури до фінішу боротьба за третє-четверте місця загострилася. У "Вольфсбурга" залишилося 57 очок, на очко відстає "Айнтрахт", ще на очко - "Боруссія".

Щодо чемпіона, то фактично він уже відомий - це "Баварія". Формально удев'яте поспіль оформити чемпіонство мюнхенці можуть уже наступного туру в протистоянні з "Боруссією" М. "Лейпциг", який відстає від баварців на 7 очок, проведе свій матч у Дортмунді.

Огляд матчу "Вольфсбург" - "Боруссія".

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