Зінченко разом із "Манчестером Сіті" завоював черговий трофей

На "Вемблі" в присутності глядачів відбувся фінал Кубка Англійської ліги, в якому зустрілися без п'яти хвилин чемпіон країни "Манчестер Сіті" і невдаха цього сезону "Тоттенгем".
Незважаючи на рахунок, боротьби як такої не вийшло.
Підопічні Хосепа Гвардіоли домінували протягом усього матчу, однак зуміли забити гол лише раз, але й цього виявилося достатньо для загальної перемоги в турнірі. Гол, який приніс "містянам" 4-й поспіль Кубок Англійської ліги, забив захисник Емерік Ляпорт на 82-й хвилині.
Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч, проте на поле "Вемблі" не вийшов.