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Зінченко разом із "Манчестером Сіті" завоював черговий трофей

"Містяни" виграли Кубок Англійської ліги.

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"

На "Вемблі" в присутності глядачів відбувся фінал Кубка Англійської ліги, в якому зустрілися без п'яти хвилин чемпіон країни "Манчестер Сіті" і невдаха цього сезону "Тоттенгем".

Незважаючи на рахунок, боротьби як такої не вийшло. 

Підопічні Хосепа Гвардіоли домінували протягом усього матчу, однак зуміли забити гол лише раз, але й цього виявилося достатньо для загальної перемоги в турнірі. Гол, який приніс "містянам" 4-й поспіль Кубок Англійської ліги, забив захисник Емерік Ляпорт на 82-й хвилині.

Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч, проте на поле "Вемблі" не вийшов.

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