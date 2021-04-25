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У Києві триває міжнародний легкоатлетичний пробіг

У змаганнях беруть участь 40 спортсменів із 11 країн.

У Києві триває легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon.

Євро Марафон – міжнародні змагання, що внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів, зазначають у Київраді.

У них беруть участь 40 спортсменів із 11 країн. Захід проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

Марафон триває за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського в напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Нагадаємо, через пробіг у столиці до 16:00 змінено рух громадського транспорту.

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