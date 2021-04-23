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Мессі встановив черговий світовий рекорд

Лео забив свій 25-й гол цього сезону Ла Ліги.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Дубль Ліонеля Мессі в матчі 32-го туру Ла Ліги допоміг "Барселоні" розгромити "Хетафе" (5:2).

Таким чином, капітан "блаугранас" з 25 голами зміцнив своє лідерство в гонці бомбардирів.

Крім того, Лео став першим гравцем в історії футболу, який протягом 12 сезонів поспіль забивав 25+ голів у внутрішньому чемпіонаті.

Додамо, що стільки само сезонів 25+ голів забивав і Кріштіану Роналду, утім не поспіль.

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