Мессі встановив черговий світовий рекорд

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Дубль Ліонеля Мессі в матчі 32-го туру Ла Ліги допоміг "Барселоні" розгромити "Хетафе" (5:2).

Таким чином, капітан "блаугранас" з 25 голами зміцнив своє лідерство в гонці бомбардирів.

Крім того, Лео став першим гравцем в історії футболу, який протягом 12 сезонів поспіль забивав 25+ голів у внутрішньому чемпіонаті.

Додамо, що стільки само сезонів 25+ голів забивав і Кріштіану Роналду, утім не поспіль.