Мессі встановив черговий світовий рекорд

Дубль Ліонеля Мессі в матчі 32-го туру Ла Ліги допоміг "Барселоні" розгромити "Хетафе" (5:2).
Таким чином, капітан "блаугранас" з 25 голами зміцнив своє лідерство в гонці бомбардирів.
Крім того, Лео став першим гравцем в історії футболу, який протягом 12 сезонів поспіль забивав 25+ голів у внутрішньому чемпіонаті.
Додамо, що стільки само сезонів 25+ голів забивав і Кріштіану Роналду, утім не поспіль.
+25 - Lionel Messi 🇦🇷 y Cristiano Ronaldo 🇵🇹 son los únicos jugadores de las cinco grandes ligas europeas que han alcanzado al menos 25 goles por campaña liguera en doce temporadas en el Siglo XXI, el argentino de forma consecutiva. Gigantes@FCBarcelona_es #FCBarcelona pic.twitter.com/Qz0ONB6Mj1— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021