Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету

Відомий бренд пивних напоїв Budweiser, який з вересня співпрацює з Ліонелем Мессі, випустить лімітовану колекцію пляшок на честь феноменального рекорду, встановленого зоряним аргентинцем в матчі проти "Вальядоліда" (3:0).
Нагадаємо, гол Лео в тому матчі став для нього 644-м за "Барселону". Тим самим Мессі побив вічний рекорд легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 643 голи, забиті з 1956 по 1974 рік за "Сантос".
🐐 M E S S I 👑— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020
Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.
6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju
Пляшки пива Budweiser з цієї колекції будуть пронумеровані від 1 до 644, тим самим позначаючи кожен гол Мессі.
"In this game, no goal is easy" - #Messi— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020
The Messi mentality 👑
20 years. 1 club. 644 goals.#BeAKing #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/TJWBoxZbAq
При цьому Лео вирішив розіслати пивні пляшки "Мессі" з супровідним листом всім голкіперам, яким він забивав, повідомляє editorji.com.
Всього в цьому елітному списку 160 голкіперів. І кожен з них отримає стільки пляшок, скільки він пропускав голів від Мессі.
Відзначимо, що з українців пропускали голи від рекордсмена Андрій П'ятов, Олександр Шовковський і Руслан Нещерет.