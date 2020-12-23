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Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету

Budweiser випустить лімітовану колекцію пива в честь рекорду Мессі.

Ліонель Мессі
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Ліонель Мессі

Відомий бренд пивних напоїв Budweiser, який з вересня співпрацює з Ліонелем Мессі, випустить лімітовану колекцію пляшок на честь феноменального рекорду, встановленого зоряним аргентинцем в матчі проти "Вальядоліда" (3:0).

Нагадаємо, гол Лео в тому матчі став для нього 644-м за "Барселону". Тим самим Мессі побив вічний рекорд легендарного бразильця Пеле, на рахунку якого 643 голи, забиті з 1956 по 1974 рік за "Сантос".

Пляшки пива Budweiser з цієї колекції будуть пронумеровані від 1 до 644, тим самим позначаючи кожен гол Мессі.

При цьому Лео вирішив розіслати пивні пляшки "Мессі" з супровідним листом всім голкіперам, яким він забивав, повідомляє editorji.com.

Всього в цьому елітному списку 160 голкіперів. І кожен з них отримає стільки пляшок, скільки він пропускав голів від Мессі.

Відзначимо, що з українців пропускали голи від рекордсмена Андрій П'ятов, Олександр Шовковський і Руслан Нещерет.

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