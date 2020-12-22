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У ATP роздали призи за 2020 рік

Джокович - кращий гравець року.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

ATP на своєму офіційному сайті визначили кращих тенісистів в 2020 році.

У підсумку, Гравцем року визнаний серб Новак Джокович.

Краща пара року: Мате Павич і Бруно Суарес;

Повернення року: Вашек Поспішил. Канадець повернувся після важкої травми спини і вийшов в два фінали турнірів ATP.

Прогрес року: Андрій Рубльов. За рік росіянин показав прогрес в рейтингу з 23-го місця на 8-е і виграв п'ять турнірів.

Новачок року: Карлос Алькарас. У 17 років іспанець виграв три турніри категорії Challenger Tour.

Приз Стефана Едберга за чесну гру: Рафаель Надаль.

Улюбленець фанатів: Роджер Федерер.

Улюблена пара уболівальників: Джеймі Маррей і Ніл Скупскі.

Нагорода Артура Еша "За людяність і благодійність": Френсіс Тіафу.

Тренер року: Фернандо Вісенте (тренер Андрія Рубльова).

Нагадаємо, Джокович став другим тенісистом в історії, який провів 300 тижнів на вершині рейтингу ATP.

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