У ATP роздали призи за 2020 рік

ATP на своєму офіційному сайті визначили кращих тенісистів в 2020 році.
У підсумку, Гравцем року визнаний серб Новак Джокович.
Краща пара року: Мате Павич і Бруно Суарес;
Повернення року: Вашек Поспішил. Канадець повернувся після важкої травми спини і вийшов в два фінали турнірів ATP.
Прогрес року: Андрій Рубльов. За рік росіянин показав прогрес в рейтингу з 23-го місця на 8-е і виграв п'ять турнірів.
Новачок року: Карлос Алькарас. У 17 років іспанець виграв три турніри категорії Challenger Tour.
Приз Стефана Едберга за чесну гру: Рафаель Надаль.
Улюбленець фанатів: Роджер Федерер.
Улюблена пара уболівальників: Джеймі Маррей і Ніл Скупскі.
Нагорода Артура Еша "За людяність і благодійність": Френсіс Тіафу.
Тренер року: Фернандо Вісенте (тренер Андрія Рубльова).
Нагадаємо, Джокович став другим тенісистом в історії, який провів 300 тижнів на вершині рейтингу ATP.