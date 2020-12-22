Бензема став першим в епоху Мессі і Роналду, хто виграв нагороду найкращому футболістові Ла Ліги

Престижне видання Marca визнало форварда "Реала" Каріма Бензема найкращим гравцем сезону 2019/20 в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Ла Ліги "Реал" через два роки повернув собі титул чемпіона. Бензема зіграв 37 матчів у Прімері, забив 21 м'яч і віддав 8 гольових передач.

Відзначимо, що Бензема став першим, хто виграв приз Альфредо ді Стефано в епоху Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

"Я гордий отримати цю нагороду. Це все за мою роботу в "Реалі" з 2009-го, і, як я говорив, це мене дуже радує, без сумніву. Я в цьому клубі багато років і завжди працюю, щоб допомагати команді.

Мессі і Роналду - гравці іншого рівня. Для мене честь обійти їх в цьому голосуванні.

Багато хто міг би виграти цей приз. Наприклад, Серхіо Рамос, який провів чудовий сезон. Чи не дивлюся на гравців з інших клубів, тільки на одноклубників", - цитує Бензема Marca.

Бензема грає за "Реал" з 2009 року. Нинішній контракт француза закінчується в 2022 році. У нинішньому сезоні Ла Ліги Карім забив 7 голів і зробив 5 результативних передач.